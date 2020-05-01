Экономике Европы предрекли скорый крах

Вадим Карасев

Кристина Лагард (справа) Фото: Globallookpress.com

Европейской экономике предрекли скорый крах из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз дала экономист Capital Economics Джессика Хиндс, пишет Financial Times.

По итогам января-марта 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. Экономики Франции и Испании (одни из крупнейших в регионе) лишились в первом квартале 5,8 процента и 5,2 процента соответственно. Это сильнейшее квартальное падение в истории наблюдений, которое во Франции ведется с 1949 года, а в Испании с 1995-го. По оценке Хиндс, спад, который Европа ощутила в первом квартале, «побледнеет по сравнению с полным крахом, который наверняка будет зафиксирован во втором».

Падение экономики Европы в апреле-июне будет значительно сильнее, поскольку большинство европейских государств начали вводить ограничения из-за коронавируса только в марте — под конец первого квартала, поясняет издание. Поэтому эффект от ограничений станет более ощутим во втором. В целом ожидается, что пандемия вызовет худший спад в мировой экономике со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Ранее Международный валютный фонда (МВФ) прогнозировал, что ВВП стран Европы из-за изоляции и закрытия границ упадет в 2020 году на 7,5 процента. Наиболее пострадавшими, по версии МВФ, будут Италия и Испания. Однако президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард предупредила лидеров ЕС на прошлой неделе, что ВВП еврозоны может упасть на 15 процентов в текущем году. Это может заставить ЕЦБ принимать более решительные меры по поддержке экономики еврозоны.

Лидеры 27 стран-членов ЕС утвердили экстренную программу по спасению европейской экономики объемом в 540 миллиардов евро, программа будет запущена 1 июня.