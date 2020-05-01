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Экс-зампред правительства Ставрополья задержан в Испании

Экс-зампред правительства Ставрополья задержан в Испании

Экс-депутат Государственной Думы и бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга задержан в Испании.

Информация о задержании экс-чиновника появилась в издании El Mundo, позже источники в правоохранительных органах России подтвердили, что Мурга, находившийся в международном розыске, действительно задержан.

ТАСС сообщает о том, что российские правоохранители получили информацию о задержании Андрея Мурги по линии Интерпола для решения вопроса об экстрадиции беглого чиновника. Экс-депутат просил убежища в Испании, но был задержан по запросу властей России.

Напоминаем, что в РФ в отношении Андрея Мурги возбуждено уголовное дело о растрате. По версии следователей СУ СК РФ по Ставропольскому краю, экс-чиновник распорядился деньгами, предназначенными для регионального бюджета, по своему усмотрению. Речь идет о 3,5 млн рублей.

Андрей Мурга занимал пост заместителя председателя правительства Ставропольского края с сентября 2013-го по март 2018 года. Депутатом Госдумы он работал с декабря 2011-го по сентябрь 2013-го.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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