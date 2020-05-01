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Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона

Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона
Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.​

Многие производители предлагают при регистрации в сети любого оператора отслеживать по базам данных "черный список" IMEI-кодов украденных телефонов.


"Что касается рисков, то Samsung, к примеру, имеет отработанную систему блокировки телефонов, находящихся в "черном списке" — фактически, смартфон после блокировки становится абсолютно нефункциональным", - сказал Буянов.

По словам эксперта, cейчас есть планы по борьбе с нелегальными смартфонами. Так, власти собираются ввести систему сертификации телефонов через привязку у операторов IMEI-кода к контракту конкретного абонента.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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