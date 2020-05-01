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Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции

Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляцииРамзан КадыровФото: Christopher Pike / Reuters

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции по коронавирусу. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу, передает РИА Новости.

По его мнению, необходимо ужесточить санкции для тех, кто не следует предписаниям для борьбы с коронавирусом. Так, глава республики порекомендовал изымать машины «у тех, кто просто так катается», и отправлять их на исправительные работы. «Пусть подметают улицы, чистят больницы, работают», — сказал он.

Кадыров напомнил, что речь идет о серьезной болезни, а соблюдение режима самоизоляции необходимо для возвращения к «нормальной жизни».

В конце апреля Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены. По его словам, ограничительные меры оправдывают себя, так как «понизилась агрессивность вируса».

В России за все время пандемии заразились коронавирусом 106 498 человек. Свыше 11 тысяч выздоровели, 1073 пациента скончались. В Чечне выявлено 485 случаев инфицирования, 7 человек умерли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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