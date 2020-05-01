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Кадыров решил отправить нарушителей режима самоизоляции подметать улицы

Кадыров решил отправить нарушителей режима самоизоляции подметать улицы

На совещании оперативного штаба Чечни глава республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо усилить контроль за соблюдением правил самоизоляции, а также ужесточить в отношении нарушителей воспитательные меры.

По словам Кадырова, власти республики обращаются ко всем жителям с просьбой оставаться в своих домах, если они хотят скорее вернуться к нормальной жизни.

Глава Чечни подчеркнул, что народ не должен расплачиваться за легкомысленные выходки других граждан своим здоровьем. Он также призвал местных жителей оказывать помощь властям и полиции.

Издание „КП-Северный Кавказ“, напоминает, что в Чеченской Республике введены самые жёсткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса — установлен комендантский час, пропускная система, из дома можно выйти всего на 2 часа, для выезда на автомобиле нужно специальное разрешение.

Работу Кадырова оценил президент РФ Владимир Путин, заявив, что в Чечне всё организовано должным образом, и глава республики лично уделяет проблеме с коронавирусом очень много внимания.

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По материалам: u-f.ru

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