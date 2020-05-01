Кадыров решил отправить нарушителей режима самоизоляции подметать улицы

Вадим Карасев

На совещании оперативного штаба Чечни глава республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо усилить контроль за соблюдением правил самоизоляции, а также ужесточить в отношении нарушителей воспитательные меры.

По словам Кадырова, власти республики обращаются ко всем жителям с просьбой оставаться в своих домах, если они хотят скорее вернуться к нормальной жизни.

Глава Чечни подчеркнул, что народ не должен расплачиваться за легкомысленные выходки других граждан своим здоровьем. Он также призвал местных жителей оказывать помощь властям и полиции.

Издание „КП-Северный Кавказ“, напоминает, что в Чеченской Республике введены самые жёсткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса — установлен комендантский час, пропускная система, из дома можно выйти всего на 2 часа, для выезда на автомобиле нужно специальное разрешение.

Работу Кадырова оценил президент РФ Владимир Путин, заявив, что в Чечне всё организовано должным образом, и глава республики лично уделяет проблеме с коронавирусом очень много внимания.

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