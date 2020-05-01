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Кайли Дженнер призналась в любви Трэвису Скотту в день его рождения и поделилась семейными фото

Кайли Дженнер призналась в любви Трэвису Скотту в день его рождения и поделилась семейными фото

У поклонников 22-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта появились новые основания считать, что слухи о воссоединении пары далеко не беспочвенны. Минувшим днем у хип-хоп-исполнителя был день рождения, и, наверное, одно из самых эмоциональных поздравлений в этот день он получил от Кайли.

Дженнер опубликовала серию снимков и видеороликов из личного архива, показывающих Трэвиса с двухлетней дочерью Сторми. На некоторых фото они запечатлены втроем.


Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью СтормиС днем рождения папочку года! Медленно, но верно я начинаю понимать, что Сторми — папина дочка. Самый красивый, умный, любящий и забавный малыш. Лучший подарок. Ладно, я плачу. Люблю тебя вечно @travisscott,— написала она в своем поздравлении.


Роман младшей представительницы семейства Кардашьян-Дженнер и рэпера начался весной 2017 года, а через год влюбленные уже стали родителями. Осенью 2019-го Кайли и Трэвис взяли паузу в отношениях после появления слухов о неверности Скотта. Кайли не комментировала их, а отец ее дочери редко, но появлялся на снимках в ее инстаграме. Весной текущего года родители Сторми подогрели слухи о воссоединения. Накануне своего дня рождения Трэвис появился в видеоролике Кайли, снятом для TikTok.









# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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