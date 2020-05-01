Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео

Анастасия Иванова

Надежда Георгиевна несколько недель провела в клинике и не выходила на связь с поклонниками. Вчера стало известно о том, что она выписались из больницы, а сейчас она впервые появились перед публикой.

Надежда Бабкина несколько часов назад вышла из больницы. Королеву русской песни встретил возлюбленный Евгений Гор. Поклонники гадали, как же выглядит звезда после месяца в клинике, тем более, что про ее самочувствие поступали самые разные сведения.

Судя по всему, певица еще не до конца восстановилась, но решила все же появиться перед подписчиками и доказать, что никакой вирус ей не страшен. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких.

«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — заявила певица.

«Вы дали мне бодрости и сил, чтобы я выкарабкалась из этой страшной ситуации», — подчеркнула Бабкина.

По словам Надежды Георгиевны, она все время чувствовала поддержку и молитвы, а также чувствовала, как ей желают добра: «И те, которые меня знают лично и те, с которыми я не знакома — я все время слышала вас».

Звезда добавила, что теперь она дома, проходит курс восстановления и благодарит врачей, которые нянчились с ней ежедневно. «Помощь нужна была ежеминутно», — резюмировала артистка.

Напомни, Бабкина была госпитализирована месяц назад в одну из столичных клиник. Ведущую «Модного приговора» увезли из апартаментов в центре Москвы в тяжелом состоянии и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже врачи поставили ей диагноз: двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Долгое время певица находилась в реанимации, питалась через специальный зонд и дышала при помощи трахеостомической трубки.

Фото: Instagram