Какого числа Троица в 2020 году

Вадим Карасев

Летом 2020 года православный мир встретит день Святой Троицы. Дата праздника ежегодно меняется, она движется по календарю года вслед за Пасхой. Редакция сайта dailyhoro.ru расскажет, какого числа Троица и как правильно встретить этот светлый день.

Светлая Троица — один из 12 великих праздников церковного календаря. Очень часто торжество называют днем схождения Святого Духа. Название гласное, благодаря которому сразу становится ясно, какому знаковому событию посвящено празднество. И действительно, праздник посвящен схождению Духа Святого на апостолов и единству трех божественных ипостасей Всевышнего.

История и смысл празднования

Праздник Троицы является воплощением веры и ярким напоминанием о библейском событии. После воскрешения Христа произошло то, о чем Спаситель говорил еще задолго до своей мученической казни: сошествие на землю Святого Духа.

Как гласит «Книга Нового завета», после Страстной недели, христовой казни и его божественного воскрешения, на 50-й день, на апостолов снизошел Святой Дух в трех обличиях: Бог-Отец (святой ум), Бог-Сын (святое слово), Бог-Дух (Святой Дух). Таким образом Всевышний передал знание о единстве Троицы.

Важно отметить, что после произошедшего ученики христовы заметили в себе большие перемены: они неожиданно обрели дар исцеления и пророчества. Кроме того, они научились разговаривать на всех языках, чтобы нести в мир Слово Божие.

Святая Троица в 2020 году

Отправной точкой празднования Троицы считается Пасха. Троица всегда выпадает на воскресный день спустя 50 дней с момента празднования Светлой Пасхи. В 2020 году православный мир встретит Троицу 7 июня.

Разумеется, в этот торжественный день пройдет праздничное богослужение, без которого не обходится ни одно православное торжество. Причем на Троицкий день храмы по обыкновению украшают зеленью: пол устилают скошенной травой, иконы украшают полевыми цветами и молодыми веточками деревьев, обычно березовыми. Вообще, береза издавна считалась главным атрибутом празднества, а ее веточки — символом силы Божественного Духа.

Священники советуют на Троицу творить добро, совершая добрые поступки, помогая нуждающимся и относясь ко всем с любовью и теплотой. 7 июня, по словам церковнослужителей, Дух Святой снизойдет на всех, кто меняется к лучшему, следует за Господом и противится злу. В обязательном порядке нужно будет прочесть молитву «Отче наш» и молитву Святой Троице. Читайте священные слова без спешки, суеты, не держа на сердце тяжелых или дурных мыслей.