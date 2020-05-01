Кирилл Полухин: играть Максима Шугалея – большая ответственность

Анастасия Иванова

На Полухине лежала огромная ответственность перед родственниками и друзьями Шугалея, так это история реального человека, оказавшегося в плену у боевиков в Ливии. От игры актера может зависеть дальнейшая судьба россиян и их освобождение. Также фильм должен привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Ливии.Кирилл Полухин лично встречался с родственниками Максима, чтобы лучше донести до зрителя образ своего героя. Он пристально следил за всеми публикациями в Интернете, подробно изучал ситуацию. Актер сказал, что Максим Шугалей — мужественный человек и, несмотря на сложную ситуацию, продолжает сохранять свое достоинство. Он надеется, что кинолента повлияет на благоприятный исход в судьбе россиян.Следует отметить, что фильм основан на реальных фактах. Российский социолог Максим Шугалей со своим переводчиком Самером Суэйфаном попали в руки боевиков и были отправлены в тюрьму «Митига». Вот уже год их незаконно удерживают в застенках. Российскому правительству пока не удается вернуть наших соотечественников на родину.Премьера кинокартины состоится 1 мая на телеканале НТВ в 21:00.