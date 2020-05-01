Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого — Трамп

Лидия Мартынова

Вспышка коронавируса в Китае должна была быть остановлена и у Пекина была такая возможность, но он ею не воспользовался, считает американский лидер Дональд Трамп.

«Это великолепная страна. Научными методами или иным образом они могли бы сдержать [распространение коронавируса], они могли остановить его, но они не сделали этого», — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Кроме того, Трамп считает, что Китай позволил коронавирусу распространиться.

«Еще один вопрос, как получилось, что они прекратили все прибывающие авиарейсы в Китай, но не остановили авиарейсы и транспортное сообщение с Соединенными Штатами и Европой [из Китая]?», — добавил американский лидер.

Журналисты также спросили президента, уверен ли он, что новый коронавирус появился в Уханьском институте вирусологии. Трамп ответил утвердительно.

Ранее в четверг аппарат директора Нацразведки объявил, что коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.