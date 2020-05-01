Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого — Трамп

Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого — Трамп

Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого — Трамп

Вспышка коронавируса в Китае должна была быть остановлена и у Пекина была такая возможность, но он ею не воспользовался, считает американский лидер Дональд Трамп.

«Это великолепная страна. Научными методами или иным образом они могли бы сдержать [распространение коронавируса], они могли остановить его, но они не сделали этого», — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Кроме того, Трамп считает, что Китай позволил коронавирусу распространиться.

«Еще один вопрос, как получилось, что они прекратили все прибывающие авиарейсы в Китай, но не остановили авиарейсы и транспортное сообщение с Соединенными Штатами и Европой [из Китая]?», — добавил американский лидер.

Журналисты также спросили президента, уверен ли он, что новый коронавирус появился в Уханьском институте вирусологии. Трамп ответил утвердительно.

Ранее в четверг аппарат директора Нацразведки объявил, что коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

«Ваша Готівочка»: онлайн кредит Україна за 15 хвилин
«Ваша Готівочка»: онлайн кредит Україна за 15 хвилин
Умерла солистка группы «Фристайл»
Умерла солистка группы «Фристайл»
Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона
Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона
Хабаровчанин украл телевизор прямо во время свидания, чтобы пропить его
Хабаровчанин украл телевизор прямо во время свидания, чтобы пропить
В Праге установили памятник власовцам
В Праге установили памятник власовцам
Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого — Трамп
Китай мог остановить распространение Covid-19, но не сделал этого —
Страны ОПЕК+ начали спасать нефть
Страны ОПЕК+ начали спасать нефть
Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя
Нагиев признался, что ему было сложно играть самого себя
Россия ответила на спонсирование США проектов о «советской тирании»
Россия ответила на спонсирование США проектов о «советской тирании»
Трамп заявил, что его бывший советник сможет вернуться в администрацию
Трамп заявил, что его бывший советник сможет вернуться в администрацию
В двух регионах пресекли сбыт незарегистрированных аппаратов ИВЛ
В двух регионах пресекли сбыт незарегистрированных аппаратов ИВЛ
Нового парня Алеси Кафельниковой рассекретили в соцсетях
Нового парня Алеси Кафельниковой рассекретили в соцсетях

Топ на сегодня

В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Екатеринбурге предотвратили теракт, трое бандитов убиты
В Екатеринбурге предотвратили теракт, трое бандитов убиты
Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию о COVID-19
Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию
Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин
Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин
Песков объяснил значение заявления Путина и Трампа о встрече на Эльбе
Песков объяснил значение заявления Путина и Трампа о встрече на Эльбе

Еще по теме

Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса
Трамп назвал «бесчестьем» обвинения Пекина о завозе коронавируса в Китай из США
Трамп уверен, что Китай и США урегулируют торговый спор за три месяца
Трамп обвинил Китай в давлении на Северную Корею