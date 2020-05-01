Китай отказывается допускать ВОЗ до расследования по коронавирусу

Влада Некрасова

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) очень важно знать обстоятельства появления коронавируса, чтобы не допустить новых эпидемий, но китайские власти отвечают отказом на просьбы допустить до расследования относительно возникновения вируса нового типа. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

Он также отметил, что власти Китая не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане — эпицентре распространения коронавируса.

«Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — сказал Галеа.

По его словам, в ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении вируса.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в Китае должна была быть остановлена и у Пекина была такая возможность, но он ею не воспользовался.