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Курганские власти разрешили продажу алкоголя накануне 9 мая

Курганские власти разрешили продажу алкоголя накануне 9 мая
Власти в Курганской области разрешили продажу алкоголя в регионе 8 мая, ослабив запрет на его продажу, введенный на период с 30 апреля до 10 мая, сообщил региональный оперштаб.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства региона, в Курганской области приостанавливается розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, с 30 апреля по 10 мая.

"В связи с предстоящим празднованием дня Победы было принято решение скорректировать время торговли и разрешить продажу 8 мая. Таким образом, запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 30 апреля по 7 мая, а далее с 9 мая по 10 мая", - говорится в сообщении.


Оперштаб напоминает, что запрет связан в первую очередь с пожароопасным периодом: большая часть возгораний происходит по вине граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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