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Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового мая»

Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового мая»Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, неоднократно оскорблявшего ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ведущая хочет получить от продюсера 2,5 миллиона рублей. Кроме того, она намерена судиться с крупным изданием, которое процитировало Разина. Название СМИ не уточняется, однако известно, что в качестве моральной компенсации Кудрявцева потребовала от него 500 тысяч рублей.

Согласно данным Mash, она давно конфликтует с Разиным. В прошлом году он написал пост, в котором заявил, что телеведущая раньше занималась сексом за деньги. По его словам, однажды во время гастролей он вместе с другими участниками «Ласкового мая» решил вызвать проституток, с которыми внезапно приехала и Кудрявцева.

В марте стало известно, что телеведущая покидает канал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет. Причиной увольнения стал скандал вокруг ежегодной музыкальной премии: о том, что в этом году она не будет ведущей, Кудрявцева узнала не от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова, а из новостей.

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По материалам: lenta.ru

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