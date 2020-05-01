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Лолита Милявская развелась с пятым мужем

Лолита Милявская развелась с пятым мужем

56-летняя певица Лолита Милявская и 45-летний фитнес-тренер Дмитрий Иванов официально поставили точку в своих отношениях. Развод поп-звезды с пятым мужем затянулся на семь месяцев. Об этом Иванов рассказал журналистам после судебного заседания, итогом которого стало решение расторгнуть брак. Дмитрий объяснил, почему на это потребовалось так много времени.

Лолита и ее адвокат хотели признать наш брак фиктивным и лишить меня сразу всего — российского и израильского гражданства. Это дело заранее было проигрышным, но зато дало возможность пиариться на нем и поливать меня грязью в телепередачах,— рассказал мужчина изданию "Комсомольская правда".

Певица не присутствовала в зале суда — ее интересы представлял адвокат Сергей Жорин, который заявил, что Милявская отказывается от прежних требований ради завершения бракоразводного процесса. Он добавил, что она по-прежнему считает свой брак с Ивановым фиктивным.


Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов с такой оценкой их бывшего семейного статуса не согласен и называет слова певицы клеветой.

Я написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по клевете. Любой человек, несмотря на звездный статус, должен отвечать за свои слова. Тем более против меня выдвинули очень серьезные обвинения — якобы я пытался отравить Лолиту, принес в дом какие-то БАДы, которые к тому же оказались наркотиками, представляете? Только почему-то эти БАДы, которые должна была изъять полиция, в последний момент таинственно исчезли... Пусть теперь правоохранительные органы разберутся, были ли они на самом деле,

— сказал он журналистам.

Брак Милявской и Иванова фактически продлился десять лет. О своем расставании пара объявила в 2019 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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