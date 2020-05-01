Лунный день сегодня 1 мая 2020 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день насыщен особой энергией, которая зависит от положения ночного светила и его фазы. Астрологи расскажут вам о том, каким будет этот день и как можно обойти стороной препятствия, расставленные Луной.

В такие дни желательно жить по законам Вселенной. Первый день мая обещает быть очень ярким и благоприятным, поэтому можно браться за любые дела. Астрологи рекомендуют настраивать себя на правильную волну, не вспоминая о проблемах. Фокусируйтесь на оптимистичных мыслях.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день. Луна все ещё растет в Знаке Льва. Стихия Огня отлично сочетается с энергией активной Луны, поэтому можно браться за новые дела и черпать вдохновение из любых источников.

Магнитные бури 1 мая: солнечная активность близка к нулю. Это значит, что бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

покупки, шопинг, подарки;решение самых важных и насущных проблем;принятие важных решений;флирт и романтика;общение с близкими.лень и апатия;бездействие;уныние и обиды.

Несмотря на то, что это сегодня очень благоприятный день, домашние дела могут не принести существенного удовлетворения и счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что полезными будут только те дела, которые были запланированы ранее. Дома можно провести романтическое свидание или пригласить в гости друзей, коллег.

Что надеть сегодня

Из одежды стоит выбирать только то, что нравится лично вам. Всем, кто вынужден работать в этот день, лучше надеть что-то яркое и привлекательное. Это поможет вам оставаться в тонусе и на позитивной волне. Если этот день будет для вас выходным, полезно выбрать в качестве основного цвета желтый, бирюзовый или зеленый.

Из камней-талисманов самыми полезными окажутся универсальные минералы вроде лунного камня, турмалина или коралла. Дополнить образ астрологи советуют золотыми украшениями, которые идеально сочетаются со стихией огня, доминирующей и властвующей в этот день.

Финансы и работа в 10 лунный день

В такие благоприятные и яркие дни полезно покупать то, о чем вы давным-давно мечтали, на что вы давно откладывали деньги. Можно также делать подарки близким и друзьям. Полезно покупать новую мебель, обновлять гардероб. Если финансов на данный момент недостаточно, можно воспользоваться сильными заговорами на деньги, а также планированием покупок.





На работе и в бизнесе стоит заниматься только самыми главными и основными задачами, не отвлекаясь ни на что второстепенное. Это позволит с максимальной пользой провести время и добиться прекрасных результатов. Также можно принимать серьезные решения, связанные с будущим. А вот менять работу пока не стоит, хотя некоторые интересные предложения могут поступить в первой половине дня.

Любовь и отношения 1 мая

Этот яркий и благоприятный день будет отлично подходить для общения с близкими и родственниками. Можно вместе собраться дома для развлечений и отдыха. Можно выбраться на природу либо нагрянуть с неожиданным визитом к дальним родственникам, если это возможно. Также полезно будет знакомиться с новыми людьми в социальных сетях.

Это идеальный день для флирта и романтики, свиданий и любовных признаний. Если будет желание провести этот день в уединении, то и такое развитие сюжета тоже приветствуется. Главное, чтобы вы чувствовали себя на волне позитива, чтобы вам было комфортно, а вокруг вас были те, кто вас вдохновляет на яркие поступки и на оптимистичные мысли.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это крайне эмоциональный день из-за пребывания Луны во Льве. Сегодня многих из нас ожидают интересные приключения, много приятных эмоций. В большинстве случаев мир будет отвечать вам на ваш посыл, поэтому стоит транслировать в массы только позитив.

Это прекрасное время для разговоров по душам, для активного отдыха и физических упражнений. Пребывайте в постоянном движении, больше общайтесь и не думайте о плохом.