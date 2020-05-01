Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров

Анастасия Иванова

на приобретение через госзакупки ряда промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, ограничения не касаются запчастей для машин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

"Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее - перечень)", – говорится в документе.

Данный запрет не касается запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию, а также закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управделами президента, поясняется в документе.

сообщило, что в России разрешили госзакупки некоторых незарегистрированных лекарств.