Медаль за битву под Москвой учредили 76 лет назад

Анастасия Иванова

1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Москвы». Сражение под Москвой — одно из крупнейших и решающих сражений Великой Отечественной войны. Автором рисунка медали стал художник Николай Москалев.

Медалью награждались все участники обороны Москвы. Это и военнослужащие Советской Армии и войск НКВД, которые участвовали в обороне столицы, и гражданские лица, принимавшие активное участие в противовоздушной обороне города, в строительстве оборонительных укреплений, в уходе за больными и ранеными.

Вручение медалей производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Москвы, выдаваемых командирами частей, начальниками военно-лечебных заведений и Московскими областными и городскими властями. Медаль «За оборону Москвы» носится на левой стороне груди и, при наличии других медалей СССР, располагается после медали «За оборону Ленинграда». Первое вручение медали «За оборону Москвы» состоялось 20 июля 1944 года. Ее вручили Иосифу Сталину вместе с удостоверением к ней № 000001. К 1962 году медалью было награждено около 500 тысяч человек, среди которых более 20 тысяч подростков — участников обороны Москвы.

Интересно, что это единственная награда, учрежденная в годы войны за оборону города, который в 1940-е годы не был удостоен звания «Город-герой». Дело в том, что Указ о присвоении столице нашей страны этого почетного звания вышел в декабре 1966 года.

По состоянию на начало 1995 года медалью было награждено более одного миллиона человек. В случае гибели или смерти награжденного, медаль вместе с удостоверением вручалась его семье для хранения как память. Для многих, кто пережил оборону Москвы, эта латунная медаль стала самой дорогой наградой.

Она изготовлена из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали кремлёвская стена. На фоне кремлёвской стены изображён танк Т-34 с группой бойцов на нём. В левой части медали изображение памятника Минину и Пожарскому и в правой части медали — башня. Над кремлёвской стеной виден купол здания Правительства с флагом, на флаге — серп и молот. Над куполом — силуэты самолётов. В верхней части медали по окружности надпись «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ». В нижней части медали по окружности лавровый венок, у нижних концов ветвей пятиконечная звёздочка. Лицевая сторона медали окаймлена выпуклым бортиком.





Фото: wikipedia.org

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте три продольные оливковые полоски шириной 5 мм каждая и две красные полоски шириной 4 мм каждая. Края ленты окантованы узкими красными полосками.