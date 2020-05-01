Медики Крыма получат квартиры в новостройках

Вадим Карасев

На своей официальной странице в сети "ВКонтакте" Сергей Аксенов сообщил о том, что медикам Крыма будут выделены квартиры.

На данный момент в Крыму дефицит медицинских кадров. В марте Аксенов выступал с заявлением, в котором было отмечено о приобретении 300 квартир для медработников до конца текущего года.

В сентябре 2019 года глава Крыма сообщил, что правительство республики заложило 300 миллионов рублей на компенсацию аренды жилья для иногородних медицинских работников, сообщает ТАСС.

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