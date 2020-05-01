Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.

В ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства Медведев напомнил о работе партии с правозащитниками и профсоюзами. По его словам, ЕР получала и обрабатывала обращения о различных проблемных ситуациях в условиях распространения коронавируса и ограничений.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"
"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Полнолуние в мае 2020 года
Полнолуние в мае 2020 года
Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового мая»
Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового
7 способностей, которые выдают в женщине скрытую ведьму
7 способностей, которые выдают в женщине скрытую ведьму
Мультсериал "Лунтик и его друзья" увидят зрители в Америке
Мультсериал "Лунтик и его друзья" увидят зрители в Америке
ОБСЕ требует от Молдавии и Приднестровья увеличить активность в диалоге
ОБСЕ требует от Молдавии и Приднестровья увеличить активность
Глава РУСАДА: WADA вернет московской лаборатории аккредитацию не раньше чем через 8 лет
Глава РУСАДА: WADA вернет московской лаборатории аккредитацию не
Температура на окраине Пекина достигла рекордных 36 градусов
Температура на окраине Пекина достигла рекордных 36 градусов
Владимир Познер: «Если коронавирус Мишустина придуман, чтобы образумить людей, то я поддерживаю это»
Владимир Познер: «Если коронавирус Мишустина придуман, чтобы
Сербский доброволец: «Донбасс стал для меня второй Родиной»
Сербский доброволец: «Донбасс стал для меня второй Родиной»
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть перешли к снижению

Топ на сегодня

ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне нравится дружить гораздо больше, чем с девочками"
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с

Еще по теме

Медведев обсудил с Володиным идеи обновления трудового законодательства
"Защита прав гражданина - приоритет для любого партийцы": ЕР намерена создать правозащитный центр
РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев
Медведев рассказал, как США хотят похоронить «Северный поток-2»