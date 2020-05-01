Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Анастасия Иванова

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.

В ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства Медведев напомнил о работе партии с правозащитниками и профсоюзами. По его словам, ЕР получала и обрабатывала обращения о различных проблемных ситуациях в условиях распространения коронавируса и ограничений.