Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19

Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19

Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19
Правительство РФ поставлено в сложную ситуацию из-за коронавируса, нужно "с колес" принимать решения, некоторые из них не идеальны, заявил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Никто из нас уж точно в прошлом году не ожидал, что нам в форсированном режиме придется совершенствовать трудовое законодательство", - отметил Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

По его словам, все прекрасно понимают, что "в настоящий момент правительство поставлено в очень сложную ситуацию".


"Им приходится с колес принимать решения, на обсуждение которых, мы там думали, ну, может быть, уйдет полгода-год. Поскольку, что называется, это не подталкивало в спину. Сейчас ситуация абсолютно другая. Им пришлось принять целый ряд решений. Понятно, что эти решения не идеальны, но это все-таки определенные решения", - заявил Медведев.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Американские ученые спрогнозировали окончание пандемии через 2 года
Американские ученые спрогнозировали окончание пандемии через 2 года
Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19
Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19
В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ
Иран осудил Германию: Ждите последствий после шага против «Хизбаллы»
Иран осудил Германию: Ждите последствий после шага против «Хизбаллы»
В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему
В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и поделилась серией праздничных фото
Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и
"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"
"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Полнолуние в мае 2020 года
Полнолуние в мае 2020 года
Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового мая»
Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового
7 способностей, которые выдают в женщине скрытую ведьму
7 способностей, которые выдают в женщине скрытую ведьму

Топ на сегодня

ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне нравится дружить гораздо больше, чем с девочками"
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне

Еще по теме

Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Медведев: правительство "потянет" выполнение майских указов президента
Медведев: решения правительства в экономике и соцсфере будут ответственными
Медведев: РФ может вернуться к индексации пенсий по инфляции в 2017 году