Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19

Анастасия Иванова

Правительство РФ поставлено в сложную ситуацию из-за коронавируса, нужно "с колес" принимать решения, некоторые из них не идеальны, заявил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Никто из нас уж точно в прошлом году не ожидал, что нам в форсированном режиме придется совершенствовать трудовое законодательство", - отметил Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

По его словам, все прекрасно понимают, что "в настоящий момент правительство поставлено в очень сложную ситуацию".

"Им приходится с колес принимать решения, на обсуждение которых, мы там думали, ну, может быть, уйдет полгода-год. Поскольку, что называется, это не подталкивало в спину. Сейчас ситуация абсолютно другая. Им пришлось принять целый ряд решений. Понятно, что эти решения не идеальны, но это все-таки определенные решения", - заявил Медведев.