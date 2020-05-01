Медведев предупредил о популизме при использовании темы изменения ТК

Анастасия Иванова

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предупредил, что другие партии будут пытаться использовать тему изменения трудового законодательства в популистском ключе, но продвигать свою инициативу должна "Единая Россия", так как только у нее есть возможность провести соответствующие решения.

По его словам, стоит вопрос о том, что нужно делать - изменения в Трудовой кодекс, новую его редакцию или полностью новый трудовой кодекс. Это вопросы не только юридические, но и технические, подчеркнул Медведев. Это надо обсуждать на партийной площадке, на площадке парламента и в правительстве.

"По поводу формирования структур, которые будут этим заниматься. Коллеги говорили о комиссиях, которые есть в Совете Федерации, предложение создать в Государственной думе... безусловно, здесь я скажу про партийный наш интерес. Это должны быть наши инициативы... мы должны их продвигать. Попытки, так сказать, вот эту тему в популистском ключе использовать со стороны других партий, безусловно, будут", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Медведев также отметил, что это не означает, что другие партии смогут такие решения провести. "Такие возможности, уважаемые коллеги, есть только у нас", - добавил он.