МИД России не поддерживает попытки США обвинить Китай в пандемии COVID-19

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает и осуждает попытки Соединенных Штатов обвинить Китай в пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР. Заявляется о том, что якобы европейские страны хотят потребовать десятки, а то и сотни миллиардов долларов США с Китая в качестве компенсации за несвоевременное информирование мирового сообщества, — передают слова российского министра Известия.

Самое лучшее, что сейчас можно сделать, по мнению Лаврова, - это остановить дальнейшее распространение заболевания. А после этого можно будет разбираться, что всему стало причиной.

Трамп в свою очередь заявляет, что ведет достаточно серьезное расследование о причинах и месте начала пандемии. Подобные заявления американского президента появляются достаточно регулярно.

Ранее сообщалось, что Германия выставила счет в адрес КНР за ущерб, нанесенный стране коронавирусной инфекцией нового типа.

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