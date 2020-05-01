Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус

Анастасия Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом только что сообщил ТАСС.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Исполняющим обязанности главы правительства РФ назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Предложение о его назначении уже поддержал президент.