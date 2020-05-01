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Министр юстиции Бельгии запутался в способах надеть медицинскую маску

Министр юстиции Бельгии запутался в способах надеть медицинскую маску

Министр юстиции Бельгии Кун Генс попал в курьезную ситуацию, продемонстрировав полное неумение надевать медицинскую маску.

Это произошло во время посещения фабрики по производству средств индивидуальной защиты. Чиновник стал надевать маску сначала как шапку — на голову, затем опустил ее ниже, закрыв глаза и нос. С третьей попытки ему удалось закрепить резинку за ушами, после чего он стянул ее в традиционное положение.

Ранее в похожую историю попал президент ЮАР Сирил Рамафоса. У него тоже надевание маски вызвало проблемы.

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По материалам: uposters.ru

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