Министр юстиции Бельгии запутался в способах надеть медицинскую маску

Вадим Карасев

Министр юстиции Бельгии Кун Генс попал в курьезную ситуацию, продемонстрировав полное неумение надевать медицинскую маску.

Это произошло во время посещения фабрики по производству средств индивидуальной защиты. Чиновник стал надевать маску сначала как шапку — на голову, затем опустил ее ниже, закрыв глаза и нос. С третьей попытки ему удалось закрепить резинку за ушами, после чего он стянул ее в традиционное положение.



Ранее в похожую историю попал президент ЮАР Сирил Рамафоса. У него тоже надевание маски вызвало проблемы.