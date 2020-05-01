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Минздрав Казахстана озвучил сроки выплаты компенсаций медикам, заболевшим COVID-19

Минздрав Казахстана озвучил сроки выплаты компенсаций медикам, заболевшим COVID-19

Заразившиеся коронавирусной инфекцией сотрудники Центральной клинической горбольницы Алма-Аты получат компенсационные выплаты.

Соответствующее решение озвучил Ержан Биртанов, являющийся министром здравоохранения Казахстана, в рамках брифинга. Компенсация заразившимся медикам будет начисляться по результатам заседания специальной комиссии. Последняя была создана еще 09.04.2020 г. Именно она и займется изучением обстоятельств по всем случаям инфицирования медиков.

Как отмечает Regnum, с работниками ЦГБ Алма-Аты министр провел встречу в формате онлайн. Именно в этом учреждении был установлен факт массового заражения персонала.

Как заявил Биртанов, медики сделали весьма эмоциональное заявление касательно выплат. Если говорить конкретнее, то сотрудники больницы заявили о том, что они заразились во время работы от пациентов. В апреле данное учреждение было закрыто из-за вспышки CОVID-19 среди медиков.

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По материалам: u-f.ru

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