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Мишустин сообщил о заражении коронавирусом

Мишустин сообщил о заражении коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию, сообщило РИА Новости.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", – сказал Мишустин президенту РФ Владимиру Путину на встрече, прошедшей в формате видеоконференции.

Владимир Путин пожелал премьеру скорейшего выздоровления и сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о временном возложении обязанностей главы кабмина на первого вице-премьера Андрея Белоусова.


сообщило, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина в условиях пандемии.
# Политика
По материалам: ria.ru

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