Мишустин сообщил о заражении коронавирусом

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию, сообщило РИА Новости.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", – сказал Мишустин президенту РФ Владимиру Путину на встрече, прошедшей в формате видеоконференции.

Владимир Путин пожелал премьеру скорейшего выздоровления и сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о временном возложении обязанностей главы кабмина на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

сообщило, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина в условиях пандемии.