Мишустин заявил, что он останется на связи с правительством

Алексей Вольцев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который заявил, что у него выявлен коронавирус, сообщил, что кабмин продолжит активно работать, а сам он останется на связи, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи, с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - сказал премьер, его слова транслировались на канале "Россия 24".

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