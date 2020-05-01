Мозаику с Путиным убрали из храма военных: события ночи 1 мая — EADaily

Лидия Мартынова

Мозаичное изображение президента Владимира Путина в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ) демонтировано, узнали СМИ. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

Публикации некоторых СМИ о том, что после лечения от коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин может не вернуться к исполнению своих обязанностей, в Кремле назвали «ерундой», Как рассказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков, руководитель кабмина ограничил свои контакты еще несколько недель назад, а встречи проводит по видео- и телефонной связи. Все, с кем общался премьер, пройдут тестирование на коронавирус и будут изолированы.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что Россия в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Министерство просвещения России рекомендовало регионам закончить учебный год в школах до 5 июня, но с оговоркой, что власти субъектов могут принять свои решения, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Вспышка коронавируса в Китае должна была быть остановлена и у Пекина была такая возможность, но он ею не воспользовался, считает американский лидер Дональд Трамп. Журналисты также спросили президента, уверен ли он, что новый коронавирус появился в Уханьском институте вирусологии. Трамп ответил утвердительно.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о завершении расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. В сообщении организации отмечается, что данные переданы в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.