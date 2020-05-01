На 10 млн баррелей: страны ОПЕК+ начали сокращение нефтедобычи

Влада Некрасова

С сегодняшнего дня, 1 мая, страны альянса ОПЕК+, совокупно контролирующие около 40% мировой нефтяной добычи, начали ее сокращение почти на 10 млн баррелей в сутки. Каждая страна, включая Россию, в течение мая—июня уменьшит добычу примерно на 20%.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн баррелей сутки, а в среднем во втором квартале — на 23 млн. Если не принять срочных мер, то переизбыток нефти заполнит все имеющиеся в мире хранилища уже в мае, считают в ОПЕК. В этой связи цена нефти Brent опускалась до $ 20 за баррель, и, по мнению аналитиков, могла протестировать уровень $ 10.

Напомним, что в середине апреля Россия и Саудовская Аравия преодолели фазу разногласий и возобновили механизм сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Однако их попытка привлечь к добровольному снижению добычи США, Канаду, Бразилию и Норвегию не удалась. Сокращать добычу во второй половине 2020 года согласилась только Норвегия. США и Канаду также ждет падение производства нефти, но оно будет носить скорее органический характер.

По оценке МЭА, общий вклад нефтеэкспортеров, не входящих в ОПЕК+, в сокращение добычи может составить не более 2,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, даже общих усилий крупных производителей нефти будет недостаточно, чтобы полностью покрыть дисбаланс спроса и предложения во втором квартале.

По мнению аналитиков центра энергетики Московской школы управления «Сколково», соглашение было задумано, чтобы избежать немедленного переполнения хранилищ, но не более. Апрельские договоренности ОПЕК+ и G20, по аналогии с карантинными мерами, «не излечат болезнь, но помогут растянуть ее последствия во времени».

«На нормализацию уровня заполненности хранилищ после начала восстановления спроса в итоге может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет», — считает директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В этом свете актуальным становится вопрос о дисциплине исполнения договоренностей, которую соблюдали отнюдь не все страны ОПЕК+. И хотя общий итог по группе стран почти всегда превышал 100%, известно, что такой результат обеспечивался в основном за счет перевыполнения своих обязанностей Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами. Нарекания по поводу недовыполнения условий время от времени возникали в адрес Ирака, Нигерии и ряда африканских стран. Не всегда свою квоту в соглашении выполняла и Россия.

«Сделке в этот раз было уделено очень много внимания со стороны всего мирового сообщества, фактически она состоялась при посредничестве Дональда Трампа и благодаря наличию политической воли со стороны Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, поэтому шансы на то, что условия сделки в целом будут исполняться, довольно велики», — полагает Маринченко.