На Кубани число заболевших коронавирусом перевалило за 1000 человек

Вадим Карасев

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 66 новых пациентов с диагнозом коронавирус. Общее же число заразившихся на Кубани достигло 1 083 человек.

Среди новых заболевших 35 женщин и 31 мужчина. Из них четверо детей. Возраст пациентов колеблется в диапазоне от одного года до 90 лет.

Как отмечает региональный оперативный штаб, в самом Краснодаре установлено 14 новых случаев. В Сочи зафиксировано еще 9. В Новороссийске выявлено 7 больных, в Ейске - шестеро. В Усть-Лабинском районе добавилось 4 пациента с COVID-19. В Выселковском, Тимашевском и Тихорецком районах - по три заболевших. В Крымском, Новокубанском, Калининском районах и в Анапе - по 2 новых случая.

В Ленинградском, Тбилисском, Каневском, Красноармейском, Туапсинском, Гулькевичском, Брюховецком, Белореченском районах - по одному инфицированному.

Всего в регионе выздоровело 277 пациентов, включая 33 детей. Летальных исходов по-прежнему 20. В тяжелом состоянии на ИВЛ пребывает 26 больных.

Всего же в региональные медицинские организации с подозрением на коронавирус обратилось 3 032 жителя.

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