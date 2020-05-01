Народы Армении, Грузии, Украины и Казахстана — «биоматериал для Пентагона»

Лидия Мартынова

О сети биолабораторий Пентагона у границ России и о том, связаны ли эти объекты с пандемией коронавируса Covid-19 корреспондент ИА Newstes расспросил Генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.

Какие цели преследует Пентагон, финансируя целую сеть закрытых биолабораторий в странах, граничащих с Россией?

Согласно данным российского Минобороны, на постсоветском пространстве действует 65 американских секретных биолабораторий: 15 — на Украине, 12 — в Армении, 15 — в Грузии, 4 — в Казахстане. В самих США такая активность запрещена. Соответственно, Пентагон по своим собственным законам занимается противоправной деятельностью (по духу, не по букве). Цель — создание биологического оружия, направленного против народов, населявших территорию СССР. Благо, биологический материал «под рукой».

Существует ли на Ваш взгляд связь между работой этих объектов и разразившейся пандемией COVID-19?

Обнаруженных связей пока не отфиксировано, тем более, что США пытаются убедить мировое сообщество, что вирус носит нелабораторный характер. Думаю, специалисты разберутся уже скоро, если уже не разобрались.

Враждебное инфицирование стран с намерением нанести ущерб разного уровня — реальность наших дней. Так что особенное внимание биолабораториям на территории республик бывшего СССР, принадлежащим США, Великобритании и другим странам, уделять просто необходимо. Необходимо также и создание действительно независимой Международной группы для расследования обстоятельств появления и распространения Covid-19 и аналогов. Данную активность государств, включая США, необходимо поставить под реальный международный контроль, поскольку речь идёт о выживаемости человеческой цивилизации.

Какие меры должна предпринять Россия, чтобы получить достоверную информацию о целях и текущей активности этих объектов?

Россия должна поставить условием сотрудничества со странами, где расположены биолаборатории Пентагона, предание гласности их деятельности и особенностей работы. В случае нежелания это сделать, необходимо введение жёстких санкций — до выполнения поставленных условий.