Назван новый симптом коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал новый симптом коронавируса. По его словам, у основной части зараженных отмечаются высыпания на руках и животе. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Проценко также напомнил о важности соблюдения самоизоляции, иначе майские праздники «станут причиной взрыва заболеваемости».

По данным на 1 мая, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели.

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 1 мая достигло 3 257 520, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. Всего с начала пандемии умерли 233 405 человек, вылечились — 1 014 809.