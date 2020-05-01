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Назван новый симптом коронавируса

Назван новый симптом коронавирусаФото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал новый симптом коронавируса. По его словам, у основной части зараженных отмечаются высыпания на руках и животе. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Проценко также напомнил о важности соблюдения самоизоляции, иначе майские праздники «станут причиной взрыва заболеваемости».

По данным на 1 мая, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели.

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 1 мая достигло 3 257 520, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. Всего с начала пандемии умерли 233 405 человек, вылечились — 1 014 809.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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