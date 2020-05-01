Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Почти 84 процента заразившихся коронавирусом в Москве за прошедшие сутки — моложе 65 лет. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в Telegram-канале столичного оперативного штаба.

Также отмечается, что 40 процентов новых случаев было выявлено среди людей моложе 45 лет, еще 36,5 процента — у людей от 45 до 65 лет и 7,3 процента — у детей. Таким образом, доля инфицированных старше 65 лет составила 16,2 процента.

В оперштабе напомнили о необходимости строгого соблюдения режима изоляции для всех москвичей вне зависимости от их возраста.

Ранее сообщалось, что за прошедшие 24 часа в столице был зарегистрирован 3561 новый случай заражения COVID-2019. Всего по последним данным, в Москве зафиксировано 57 300 случаев болезни, при этом 5766 человек уже выздоровели.