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Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы

Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата ГосдумыАндрей МургаФото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Газета El Mundo назвала имя бывшего депутата Госдумы, задержанного Гражданской гвардией Испании в провинции Аликанте. По данным издания, речь идет об Андрее Мурге.

Уточняется, что политик также занимал должность заместителя председателя правительства Ставропольского края. После того как на Мургу в России завели дело о мошенничестве, он поселился в небольшом и тихом муниципалитете, где пытался остаться незамеченным, наслаждаясь высоким уровнем жизни, отмечает газета.

Также, по ее данным, Мурга подал прошение на предоставление убежища в Испании.

О задержании российского экс-депутата стало известно ранее 1 мая. Сообщалось, что Россия объявила Мургу в розыск через Интерпол по обвинению в хищении государственных средств. Деньги выделили на проведение конкурса на проект, который так и не был реализован.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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