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Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты

Названы повышающие риск заражения коронавирусом диетыФото: Fernvall Lotte / Aftonbladet /Tt / Globallookpress.com

Некоторые диеты повышают риск заражения коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева.

По ее словам, в период пандемии категорически не рекомендованы ограничения в питании, основанные на голодании или исключающие основные питательные вещества, — это может негативно сказаться на работе иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям.

Бурляева пояснила, что во время самоизоляции снижается физическая активность, поэтому необходимо уменьшить суточную калорийность рациона. Она порекомендовала придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, при этом ужин должен быть за 3-4 часа до сна.

Ранее специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина раскрыла способ перестать много есть. По ее словам, главная причина, почему многие поправляются, пока сидят дома — холодильник в зоне доступа. Чтобы похудеть, специалист посоветовала выработать осознанное отношение к еде. В этом случае поможет дневник питания и планирование графика еды. Эксперт также порекомендовала убрать из зоны видимости сладкое, и стараться отвлекаться от еды.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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