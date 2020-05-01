Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нефти и газу предсказали радикальный обвал

Нефти и газу предсказали радикальный обвалФото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Нынешний кризис, связанный с эпидемией коронавируса принесет радикальные изменения на энергетический рынок. Об этом говорится в аналитическом отчете Международного энергетического агентства.

Аналитики организации предсказали обвал спроса на горючие ископаемые (нефть, природный газ, уголь), которого мир не знал со времен Второй мировой войны.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль отметил, что стабильность в кризисный период показывают только альтернативные источники энергии, в том числе солнечная и ветряная генерация.

По итогам года ожидается ее рост на пять процентов. Среди плюсов названы низкие операционные затраты, а также высокая способность к адаптации.

В результате, ожидают в МЭА, доля альтернативной, возобновляемой и ядерной энергетики в 2020 году достигнет исторического максимума в 40 процентов.

Между тем спрос на природный газ сократится на 5 процентов (максимальный показатель за всю историю), спрос на каменный уголь — на 8 процентов, а спрос на нефть — на 9 процентов. Это приведет к тому, что выбросы углекислого газа в мире упадут на 8 процентов, хотя в организации ожидают, что после завершения кризиса они быстро вернутся на нынешний уровень.

В МЭА призвали правительства стран и системные организации заранее подумать о проблеме дефицита инвестиций. Ведь если нефтяная, газовая и угольная отрасли не смогут поддерживать мощности, то под угрозой окажутся энергосистемы. Альтернативная энергетика нестабильна по генерации, поэтому для сглаживания пиковых значений ископаемое топливо по-прежнему необходимо.

Ранее в организации сообщили, что мировой спрос на нефть в апреле снизится на 29 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом — это минимум с середины 1990 годов.

Накануне, 29 апреля, президент России Владимир Путин счел беспрецедентной ситуацию на мировом рынке нефти. Он подчеркнул, что ситуации, которая сложилась весной 2020 года, не было никогда в истории.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Назван новый симптом коронавируса
Назван новый симптом коронавируса
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
Зеленский заявил о приближении Украины к пику эпидемии COVID-19
Зеленский заявил о приближении Украины к пику эпидемии COVID-19
«Академик Черский» подошел к месту остановки «Северного потока — 2»
«Академик Черский» подошел к месту остановки «Северного потока — 2»
Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы
Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы
Бьюти-дайджест: от программы по прокачке мозгов и тела до онлайн-школы красоты
Бьюти-дайджест: от программы по прокачке мозгов и тела до
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл "секрет" русских
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл "секрет"
Нефти и газу предсказали радикальный обвал
Нефти и газу предсказали радикальный обвал
Министр юстиции Бельгии запутался в способах надеть медицинскую маску
Министр юстиции Бельгии запутался в способах надеть медицинскую маску
Звездный Первомай. Королева красит забор, муж Бабкиной работает на участке
Звездный Первомай. Королева красит забор, муж Бабкиной работает на
Цены на нефть снова перешли к росту
Цены на нефть снова перешли к росту
Посол США назвала заявления про лабораторию Лугара «безответственностью»
Посол США назвала заявления про лабораторию Лугара

Топ на сегодня

Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Собянин назвал условие для продления проездных
Собянин назвал условие для продления проездных
Польше предрекли авторитарное будущее
Польше предрекли авторитарное будущее
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*

Еще по теме

Производству сланцевой нефти предсказали спад
США предсказали рекордную безработицу
ОПЕК: цены на нефть вырастут до $160 за баррель к 2040 году
Европа сэкономила миллиарды долларов за газ в 2018 году - МЭА