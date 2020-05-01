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Неверов поздравил россиян с Первомаем

Неверов поздравил россиян с Первомаем
Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов поздравил россиян с Первомаем и заявил о предстоящей "серьёзной работе" над нормами Трудового кодекса о возможности дистанционной занятости.

"В этом году первомайские демонстрации, организуемые обычно во всех регионах нашей страны профсоюзами, уйдут в онлайн-режим. Это еще одно свидетельство быстро меняющихся реалий и актуальности вопросов соблюдения трудовых прав, особенно в период пандемии. Предстоит серьезная работа над нормами трудового кодекса, которые должны учитывать возможности дистанционной занятости", - приводятся слова Неверова в сообщении пресс-службы фракции.

Он отметил, что миллионы работников медицинских учреждений - врачи, медсестры, санитары, водители медицинского автотранспорта - ежедневно самоотверженно работают для того, чтобы остановить эпидемию, а Россия вернулась к привычному ритму жизни.


"Это настоящий трудовой подвиг, за который мы все выражаем признательность. Желаю всем вам профессиональной востребованности, социальной защищенности, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья!", - поздравил Неверов россиян с днём Весны и Труда.

# Россия
По материалам: ria.ru

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