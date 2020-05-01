Новая украинская Рада хочет сильнее надавить на Россию

Вадим Карасев

Новый состав украинского парламента принял обращение к иностранным коллегам и международным организациям. В тексте документа их просят усилить давление на Россию.

Согласно обращению депутатов к иностранным парламентариям, тем следует продолжать политику по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, а также осуждать нарушения прав человека на полуострове и в Донбассе.

"[Призываем] осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права; усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ", – цитирует документ агентство УНИАН.

В обращении также содержатся требования освободить политзаключенных – граждан Украины, прекратить использовать Крымский мост и запретить россиянам посещать Крым, чтобы не изменять его демографический состав. За документ голосовали 309 из 382 депутатов; для текущего состава Рады это первый подобный призыв.

Как сообщал Ruposters, ранее Евросоюз осудил призыв крымчан в российскую армию.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.



