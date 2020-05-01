Нового парня Алеси Кафельниковой рассекретили в соцсетях

Лидия Мартынова

Алеся Кафельникова снова не одинока. Модель заинтриговала поклонников совместным снимком с неким молодым человеком, лицо которого закрыла смайлом. Как удалось выяснить, избранником девушки стал Владимир Новицкий.

Личная жизнь 21-летней Алеси Кафельниковой всегда была насыщенной. Но самым известным и продолжительным стал роман модели с рэпером Pharaoh. Влюбленные несколько раз расставались и снова сходились, но все же решили разорвать отношения.

Теперь же Алесю стали замечать в компании нового избранника. Вскоре выяснилось, что молодого человека зовут Владимир. Он является сыном предпринимателя Евгения Новицкого. Мама молодого человека считается одной из самых известных светских дам Москвы. Будучи основательницей проекта «Пространство личного роста Villa Torre Paola», Ирина Новицкая часто посещает столичные рауты.





Сама Кафельникова с недавних пор личную жизнь не комментирует, поэтому вывод о наличии у нее новых отношений фанаты и светские хроникеры сделали, судя по фото, которые Алеся и Владимир делают в одних и тех же локациях. Когда именно произошло знакомство влюбленных неизвестно, но поклонники предполагают, что у пары все серьезно. По крайней мере, Кафельникова наладила общение с мамой Владимира.

В последние пару лет карьера Алеси пошла в гору. Модель выступает на крупных показах и дружит со многими дизайнерами. При этом она сама неоднократно признавалась, что работа на подиуме очень выматывает и не приносит огромных денег. К тому же постоянная занятость негативно влияет на психологическое состояние.

Ранее у звезды имелись серьезные проблемы с наркотиками. Алесе даже пришлось пройти курс лечения, и сейчас зависимость осталась в прошлом. Поклонники же надеются, что новые отношения помогут модели окончательно забыть про вредные привычки.

Фото: Instagram