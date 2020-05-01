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Обозначены сроки появления в Москве бесплатных тестов на антитела к коронавирусу

Обозначены сроки появления в Москве бесплатных тестов на антитела к коронавирусуФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил сроки появления в столице бесплатных тестов на антитела к коронавирусу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Трансляция опубликована на Youtube.

По его словам, бесплатные тесты на антитела будут доступны в поликлиниках в течение одной–двух недель. Сейчас специалисты активно работают с системами, которые позволяют по антителам определить, переболел ли человек коронавирусом или нет.

При этом в Москве тестирование на антитела к коронавирусу уже проводят сотрудники медицинских учреждений, добавил Собянин.

В апреле стало известно о разработке тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. Как рассказал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов, тест позволит не только выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных.

В России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 1073 человека, а 11 619 — вылечились. Больше всего инфицированных — в Москве: почти 54 тысячи — за все время с начала эпидемии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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