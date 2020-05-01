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ОБСЕ требует от Молдавии и Приднестровья увеличить активность в диалоге

ОБСЕ требует от Молдавии и Приднестровья увеличить активность в диалоге

В ОБСЕ считают, что Кишиневу и Тирасполю необходимо продолжать интенсивный диалог, активность которого должна быть больше, чем до начала пандемии. Об этом заявил глава миссии в Молдавии Клаус Нойкирх. По его словам, регулярное взаимодействие политических представителей сторон позволит решить гуманитарные проблемы, которые возникли в связи с кризисом из-за пандемии Covid-19.

«Стороны должны обмениваться соответствующими данными, оценивать существующие риски для здоровья населения и рассматривать все формы сотрудничества. Встречи экспертов по здравоохранению и по другим темам, связанным с текущей ситуацией, таким как вопросы банковской деятельности, имеют важное значение для поиска действенных, взаимоприемлемых решений на благо населения», — заявил Нойкирх.

Дипломат добавил, что ОБСЕ взяла на себя функцию посредника и «обеспечила выработку и выполнение практических решений проблем населения, проживающего в Зоне безопасности». Помимо этого, под контролем посредников импорт товаров первой необходимости в Приднестровье после того, как были закрыты все пункты пересечения границы на приднестровском участке границы с Украиной.

Напомним, официальные представители Тирасполя неоднократно просили помощи посредников и наблюдателей в связи с тем, что Молдавия, используя административные барьеры, блокирует грузы с лекарствами.

Глава миссии отдельно отметил необходимость пересмотра Тирасполем своего подхода по обеспечению жителям возможности проезда до места работы, доступа к медицинским услугам, банкоматам и другим услугам.

«Крайне важно, чтобы ограничения, введенные в связи с пандемией, были сняты после того, как пандемия окажется под контролем, чтобы развернутые дополнительные посты и патрули были ликвидированы», — заключил Клаус Нойкирх.

Как сообщало ИА Newstes, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Кристина Лесник недавно заявила, что Приднестровье использует ситуацию с пандемией в своих политических целях. По ее словам, руководство региона намеренно уклоняется от предложения Кишинева по созданию совместной рабочей группы медработников для консолидированной борьбы с Covid-19 и в условиях «выдуманной изоляции» искажает информацию о реальном количестве заболевших коронавирусом.

Приднестровское внешнеполитическое ведомство назвало слова Лесник «инъекцией политической лжи запредельного уровня цинизма». В Тирасполе считают, что ее цель — отвлечь внимание международного сообщества не только от антигуманных действий против Приднестровья, «но и от все более очевидных управленческих провалов в борьбе с пандемией».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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