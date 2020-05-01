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Окончание эпидемии коронавируса во всем мире спрогнозировали на одном сайте

Окончание эпидемии коронавируса во всем мире спрогнозировали на одном сайтеФото: Christian Hartmann / Reuters

Сотрудники Сингапурского университета технологий и дизайна (Singapore University of Technology and Design, SUTD) разработали сайт, на котором собрали прогнозы об окончании эпидемии коронавируса в разных странах. Отмечается, что создатели портала не сотрудничают с агентствами, компаниями, правительствами или другими заинтересованными политическими группами.

Прогнозы специалистов из SUTD основываются на данных о зараженных, умерших и вылечившихся, а также на информации об интенсивности социальных контактов. Тем не менее разработчики указывают, что не учитывали всех факторов, которые могут повлиять на ситуацию в той или иной стране, поэтому прогнозы могут быть неточными.

По мнению ученых, эпидемия во всем мире закончится к 30 мая с вероятностью в 97 процентов, со 100-процентной уверенностью они говорят об ее окончании к декабрю 2020-го. Для России прогноз такой: с вероятностью 97 процентов коронавирус отступит 23 мая, с вероятностью 100 процентов — к 4 августа.

29 апреля внештатный эпидемиолог Минздрава Сергей Брико заявил, что в ближайшие дни ситуация с коронавирусом в России будет переломлена, несмотря на то что распространение инфекции в стране еще не вышло на плато. По его словам, об этом говорит тот факт, что ежедневный прирост новых случаев заболевания снизился.

За последние сутки в России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 106 498. Умерли 1073 пациента, еще 11 619 — выздоровели. Всего в мире зафиксировано 3,25 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 229,4 тысячи человек, выздоровели чуть больше миллиона пациентов.

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По материалам: lenta.ru

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