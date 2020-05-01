Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 1 мая
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 3 257 520. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Всего с начала пандемии умерли 233 405 человек, вылечились — 1 014 809.
Антилидерами рейтинга по числу случаев заражения остаются США (1,1 миллиона), Испания (213,4 тысячи), Италия (205,5 тысячи), Великобритания (172,5 тысячи) и Франция (167,3 тысячи).
Россия находится на восьмом месте рейтинга. Всего в стране выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 1073 человека, а 11 619 человек вылечились.
Ранее стало известно, что в материковом Китае практически не осталось зараженных коронавирусом. Сейчас там зафиксировано 599 инфицированных граждан.