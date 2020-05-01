Пандемия COVID-19: Китай отрицает вину и выступает против расследования

Влада Некрасова

Китай решительно выступает против международного расследования, направленного на обвинение республики в распространении пандемии коронавируса.Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчэн в интервью NBC.«Мы не против нормального общения и взаимообучения ученых. Мы выступаем против произвольных расследований, основанных на презумпции вины Китая. Мы решительно против этого», - сказал Юэ Юйчэн.По его словам, любые заявления, требующие от Китая возмещения ущерба от пандемии, являются «нелепыми» и представляют собой «политический фарс».«Не существует международного закона, который поддерживал бы обвинение страны в том, что она просто первой сообщила о болезни», - подчеркнул замминистра.Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о нескольких возможных «вариантах» ответственности Китая за распространение пандемии коронавируса. Он сообщил, в США продолжается «серьезное расследование» поведения китайских властей во время первой вспышки эпидемии коронавируса в городе Ухань.