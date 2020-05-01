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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.

В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.

Позже издание "Медуза" опубликовало статью со ссылкой на свои источник, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.


Дмитрий Песков РИА Новости.

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# Политика
По материалам: ria.ru

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