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Плотников призвал руководителей регионов пойти навстречу дачникам

Плотников призвал руководителей регионов пойти навстречу дачникам

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Правильно поступают в тех регионах, где руководители идут дачникам навстречу. Такое мнение «Парламентской газете» высказал координатор федерального партийного проекта «Единая Россия» «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

Депутат отметил, что в некоторых регионах разрешили работу предприятий зеленой отрасли, дали возможность людям приобретать семена, посадочный материал, средства защиты, удобрения. Такие шаги регионального руководства Владимир Плотников оценил как правильные и дальновидные. Ведь по многолетней традиции майские праздники — начало дачного сезона. Миллионы горожан выезжают в эти дни за город на свои садовые и огородные участки, сажают картошку, зелень, овощи, выращивают ягоды и фрукты.

«В нынешнем году, когда коронавирус заставил нас сидеть дома, это — редкая возможность побыть на свежем воздухе. А еще, свой урожай — надежная гарантия того, что семья будет обеспечена продуктами», — отметил Владимир Плотников.

В то же время, подчеркнул депутат, необходимо помнить, что выезд на дачу связан сегодня с повышенным риском. Особенно это касается основной категории наших садоводов и дачников — пенсионеров. При передвижении на личном или общественном транспорте надо соблюдать правила гигиены, пользоваться средствами защиты — не забывать о масках, перчатках, антисептиках. Необходимо помнить, что соблюдать социальную дистанцию нужно не только в городе, но и на природе. И не превращать приусадебные заботы в пикники или встречи с родственниками и соседями.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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