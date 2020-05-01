Полнолуние в мае 2020 года

Вадим Карасев

В начале мая всех нас ожидает впечатляющее и одновременно опасное событие: Полнолуние в Скорпионе. Узнав от астрологов, что готовит этот день, можно избежать негативных последствий, а заодно запрограммировать себя на успех.

Ежегодно в мае происходит необычное Полнолуние, сильное влияние которого выделяет его среди всех Полнолуний года. Это Полнолуние астрологи часто называют «безумной Луной», в 2020 году это название более чем оправдано, ведь пройдет оно в созвездии Скорпиона — Знаке лунного изгнания. Луна будет требовательна к каждому человеку. Астрологи не советуют проживать этот день спустя рукава: взявшись за что-то, старайтесь подойти к этому ответственно. Результат наших усилий будет иметь намного больший вес, чем обычно: успех в мае напрямую зависит от правильно прожитого Полнолуния.

Особенности Полнолуния в мае 2020 года

Луна окажется в фазе Полнолуния 7 мая в 13:46 по московскому времени. Это будут 15 лунные сутки. Как уже было сказано ранее, произойдет Полнолуние в самом таинственном созвездии — Скорпионе. Психические процессы, интуиция, воздействие бессознательных программ — все это не просто усилится, а повысится до экстремальных показателей.

Астрологи предупреждают: положение Луны в Скорпионе «вытащит» на поверхность сознания все то, с чем наше подсознание не смогло совладать — самые тяжелые эмоции, скрываемые мотивы, негативный опыт, внутренние блоки, глубинные страхи, тревожные чувства, подавленные желания. Эти противоречия временно возьмут под свое управление наше поведение. И есть реальная опасность, что личные «ящики Пандоры» могут открыться и спровоцировать на опасные поступки и деструктивное поведение.

Но не стоит раньше времени бить тревогу: если внутри скопилось много негатива, разноречий, подавленных страхов и комплексов, вам поможет банальная осторожность и техника управления эмоциями. По возможности лучше избегать судьбоносных решений, бурных выяснений отношений и потенциально стрессовых ситуаций. И помните: у любой медали есть обратная сторона. Все, с чем мы столкнемся 7 мая, позволит нам четко увидеть глубоко засевшие внутренние проблемы и найти их решение.





Лунный Скорпион связан с темами обновления, роста, развития, поэтому его влияние подарит нам все необходимое для того, чтобы выявить и избавиться от травм, негативных переживаний и сомнений, блокирующих энергетику. Другими словами, у нас появится шанс переписать сценарий жизни и запрограммировать себя на успех.

Рекомендации астрологов на 7 мая

Луна в Скорпионе перенаправит весь пыл из мира внешнего в мир внутренний. Не торопитесь и не рискуйте, ночное светило поддержит потенциал и не даст негативу расплескаться.

В день Полнолуния события могут развиваться очень стремительно, но эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не распылять свое внимание. Очень важно фокусироваться на важном — на духовном и личностном росте. Пусть сейчас перемены могут быть незаметными, зато уже конец весны и первые дни лета станут началом чего-то нового. Удачно все сложится у тех, кто проведет работу над собой и избавится от глубинных страхов, сдерживающих успех.

Сфера финансов будет важна не меньше духовной. Астрологи рекомендуют на несколько дней отказаться от крупных вкладов, неоправданных трат, авантюрных проектов и финансовых рисков. Стоит заранее предугадать нежелательные последствия в развитии перечисленных тем.