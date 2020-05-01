Пользователи российской соцсети рассказали о праздниках на самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Почти половина россиян — 42 процента — готовы не отмечать праздники во время режима самоизоляции. Об этом говорится в исследовании российской социальной сети «Одноклассники» (ОК) и ResearchMe, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что для каждого второго участника опроса ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, не являются помехой к тому, чтобы устроить праздник.

Больше половины опрошенных — 56 процентов — отмечали праздники в последний месяц; 58 процентов респондентов считают, что во время самоизоляции важно устраивать торжества. При этом 70 процентов пользователей ОК отметили, что им не пришлось переносить праздник.

Продолжают дарить подарки во время режима ограничений 74 процента опрошенных; 16 процентов пользуются услугами службы доставки или почтой; 11 процентов — отправляют подарки курьером. Только 14 процентов пользователей ОК откладывают вручение подарка на время, когда самоизоляцию отменят. 40 процентов опрошенных вручают виртуальные подарки в ОК.

Кроме того, пользователи используют для поздравлений видеозвонки (66 процентов). 69 процентов женщин готовятся к торжеству по видеосвязи — среди них 46 процентов одеваются нарядно, 41 процент делают макияж и прическу, 40 процентов украшаются пространство и 27 процентов красиво сервируют стол.

Почти половина опрошенных переживают, что не могут собраться с друзьями или родственниками. 38 процентов участников опроса расстраиваются, что из-за закрытых магазинов выбрать подарок не получится. Также пользователи ОК скучают на праздниках без возможности сходить в ресторан (28 процентов) и парк (27 процентов). Но есть и те, кого ничто не расстраивает в праздниках на самоизоляции, их всего 14 процентов.