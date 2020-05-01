Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным

Алексей Вольцев

Снятие ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса, будет поэтапным, с разной скоростью в разных регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах Российской Федерации. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая. От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения", - сказала Попова в интервью изданию "Комсомольская правда".