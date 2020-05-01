Посол США назвала заявления про лабораторию Лугара «безответственностью»

Анастасия Иванова

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Деганан в сопровождении заместителя руководителя Службы государственной безопасности Александра Ходжеванишвили посетила село Одзизи, муниципалитета Душети на границе с Южной Осетией.

По информации пресс-службы СГБ Грузии, их сотрудники предоставили послу США «исчерпывающую информацию обо всех вызовах и угрозах, идущих со стороны оккупированного Цхинвальского региона».

«Акцент был сделан на тех проблемах, с которыми ежедневно сталкивается местное население из-за незаконно возведенных прополочных ограждений, заборов и других искусственных барьеров», — сказано в заявлении.

Посол США в Грузии в свою очредь еще раз подтвердила «поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Я думаю, что проблемы с бордеризацией, зафиксированные в последний период, вызывают беспокойство, и это одна из причин, по которой я приехала сюда, чтобы увидеть своими глазами, что происходит. Особенно во времена Covid-19, когда мы должны работать вместе, чтобы спасти жизни, дополнительная опасность в виде бордеризации является негуманной. Насколько мне известно, переходы были закрыты в сентябре, в результате чего скончались по меньшей мере 13 человек и спасти их можно было, если бы у них была возможность перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, и получить медицинскую помощь.», — утверждает американский посол.

Деганан также обратилась к теме критики в адрес функционирующей в Грузии лаборатории Лугара, которая была модернизирована на финансовые средства правительства США, назвав нападки на лабораторию Лугара «ложью и безответственностью».

«Хакеры и безответственные люди в России и других странах совершают нападки на Грузию и лабораторию Лугара, в то время как весь мир борется с пандемией. Грузинские эксперты провели отличную работу по диагностике вируса, а также предоставили точные медицинские рекомендации правительству и общественности, чтобы грузинский народ мог предотвратить распространение вируса», — заявила он.

Как сообщало ИА Newstes, полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, комментируя повторяющиеся очередные заявления Тбилиси и его партнеров о недопустимости «бордеризации» заявил, что обозначение государственной границы республики, из-за которого Тбилиси устраивает «вселенский скандал», упорядочивает ситуацию на месте.